РИАМО - 18 июн. Для жителей Подмосковья в честь Международного дня пикника подготовили подборку из 10 мест, где можно особенно хорошо отдохнуть на природе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Тарелочкин пруд находится в лесном массиве рядом с микрорайоном Салтыковка города Балашихи. Очень красивое и популярное среди местных жителей место в прошлом году выбрали для создания благоустроенной пикниковой зоны. Она оборудована с учетом всех требований безопасности. Есть шесть беседок с мангалами, три навеса и шесть урн для мусора. Кроме того, есть площадка для пляжного волейбола и турники», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители могут отдохнуть на благоустроенной пикниковой зоне на берегу озера Святое в Шатуре. Здесь есть все необходимое: беседки, где можно сидеть на лавочках за большим столом, мангалы, оборудованная площадка с мусорными контейнерами.

В Воскресенске можно отдохнуть на берегу озера Островное на территории Виноградовского участкового лесничества. В Химках – в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого, в Люберцах – в парке «Наташинские пруды», в Серпухове – в Принарском парке.

Жителям также рекомендуют для отдыха парки «Елочки» в Домодедове, «Мечта» в Наро-Фоминском округе, банный курорт «Гуси-Лебеди» в Ногинске и базу отдыха «Ильинский пляж» в Можайске.