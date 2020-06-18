РИАМО - 18 июн. В четверг исполнилось 100 лет Звенигородскому историко-архитектурному художественному музею, основные мероприятия в честь юбилея планируют провести в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Ровно 100 лет назад, в день открытия музея, состоялся концерт с участием артистов Большого театра. Также проводились показательные раскопки славянского кургана XI века, расположенные на территории усадьбы Введенское неподалеку от Звенигорода. Изначально коллекция складывалась из коллекций дворянских имений рядом со Звенигородом: Вяземы, Ильинское, Кораллово, Усово, Ершово и других.

«В 1922 году музей во Введенском был объединен с музеем церковной живописи и архитектуры XVII столетия, находившимся на территории закрытого в 1919 году Саввино-Сторожевского монастыря. Объединенный музей получил название «Саввино-Звенигородский художественно-исторический музей», – говорится в сообщении.

Базу собрания древнерусской живописи музея составляет иконостас Рождественского собора монастыря, который создали в середине XVII века. Теперь его можно увидеть на своем месте в соборе. Иконостас вернули в главный монастырский храм в 1998 году в рамках празднования 600-летия основания Сторожевской обители.

В 1995 году Саввино-Сторожевский монастырь возродили, после чего ему было передано большинство музейных зданий. Сейчас на территории монастыря музею принадлежит всего несколько зданий, важнейшие из которых – Царицыны палаты XVII века.

На данный момент музей закрыт для посещения до разрешения Роспотребнадзора. Основные мероприятия по празднованию 100-летия музея состоятся в сентябре.