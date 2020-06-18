РИАМО - 18 июн. На Красной площади в Москве началась ночная репетиция парада Победы, колонна военной техники пока остается на Тверской улице и готовится к движению на площадь, над ведущим танком развивается красное знамя, передает корреспондент РИАМО.

Вслед за машинами – участниками Великой Отечественной войны движение начнут современные образцы техники — бронетранспортеры, бронеавтомобили, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» зенитно-ракетная система С-300В и многие другие экземпляры военной техники.

Проезжая часть Тверской улицы отделена металлическими ограждениями, чтобы обезопасить движение колонны. Через каждые несколько метров у ограждений дежурят сотрудники Росгвардии, следящие за тем, чтобы зрители не подходили слишком близко к дороге.

Это не первая репетиция парада Победы в центре города. 14 июня на Тверской улице механики-водители военной техники отрабатывали схему передвижения транспорта, которая будет применяться во время парада Победы. 17 июня прошла первая ночная репетиция на Красной площади.

Парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Дату проведения поменяли из-за пандемии коронавируса.

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