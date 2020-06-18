РИАМО - 18 июн. В четверг 44,7 тысячи москвичей приняли участие в тестовом электронном голосовании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы в ходе теста онлайн-голосования отвечают на вопрос, что важнее для города, – создать дополнительные парковочные места во дворах либо увеличить площади зеленых насаждений.

«Присоединиться к тестированию могут те горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru», – говорится в сообщении.

Данную платформу будут использовать непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию. Тестовое голосование завершится 19 июня в 20:00.

Запись на участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель города, у которого есть личный кабинет на порталах (www.gosuslugi.ru) и (www.mos.ru).

Электронное голосование по Конституции для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru. Пользователи должны будут авторизоваться на платформе при помощи любой из учетных записей – mos.ru или gosuslugi.ru – и открыть страницу электронного бюллетеня. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

По вопросам участия в электронном голосовании можно обращаться по телефону горячей линии: +7(800)222-55-52. Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. С 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать дома.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>