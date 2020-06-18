РИАМО - 18 июн. Депутаты и сенаторы внесли предложение в Госдуму по поправкам к Трудовому кодексу РФ (ТК), регулирующие удаленную и дистанционную работу, поправки также рассмотрят в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы региональной думы.

«Необходимо обсудить проект закона с профильными комитетами Мособлдумы, специалистами, экспертами, профсоюзами различных отраслей, подробно разобрать детали и, возможно, сформулировать свои предложения и поправки», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Из проекта поправок следует, что перевод на дистанционную работу может осуществляться только с согласия работника. Условия трудового договора не изменятся при введении режима временной удаленной работы.

Авторы законопроекта разделили дистанционную работу на три вида: постоянная дистанционная работа по трудовому договору между работодателем и сотрудником; временная дистанционная работа, когда введение такого режима обусловлено внешними обстоятельствами (катастрофы природного и техногенного характера, несчастные случаи, ставящие под угрозу жизнь); комбинированная работа.

В законопроекте определили категории работников, которых переведут на временную удаленную работу в приоритетном порядке. Это беременные, инвалиды, пенсионеры по возрасту, работники, имеющие детей до 14 лет или осуществляющие уход за больными родственниками.

Брынцалов напомнил, что Подмосковье стало первым регионом страны, который внедрил практику дистанционной работы для госслужащих. В 2019 году был принят закон, который дает возможность государственным гражданским служащим заключать контракт на исполнение обязанностей. Данным правом могут воспользоваться служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности.