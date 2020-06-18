РИАМО - 18 июн. С января 2020 года свыше 1 тысячи жителей Московской области старшего возраста поучаствовали в акции «Мособлгаз – с заботой о старшем поколении!» по льготному обслуживанию газового оборудования, акция распространяется на женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

Принять участие в акции также могут инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья. Обязательное условие: наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области либо Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (по месту предоставления услуги).

«Надлежащее техническое состояние газового оборудования – залог безопасности вас и ваших близких. В рамках акции люди старшего поколения могут заключить договор технического обслуживания газового оборудования на льготных условиях», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что принять участие в акции можно подав заявку. Остальные заботы на себя возьмет предприятие.

Ознакомиться с условиями проведения акции можно на сайте, по бесплатному телефону горячей линии: 8(800) 200-24-09 либо в филиалах «Мособлгаза».