РИАМО - 18 июн. В Москве на электронные торги выставили подвальное помещение свободного назначения в доме начала ХХ века, площадь объекта – 201 квадратный метр, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Помещение расположено по адресу: Москва, Большой Казенный переулок, дом 8, строение 2.

«Кирпичное здание 1914 года постройки сохранило свой исторический фасад. Дом находится в престижном районе столицы, в шаговой доступности от метро «Курская», что обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность лота. Начальная цена за годовую аренду помещения составляет чуть больше 3 миллионов рублей», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В данный момент в Басманном районе Москвы на аукцион выставили восемь помещений площадью от 14,4 до 353,4 квадратного метра с начальной стоимостью годовой аренды от 68,4 тысячи до 3 миллионов рублей. Три лота можно взять в аренду от 1 тысячи рублей за квадратный метр.

По перечисленным объектам ведется заявочная компания. С предложениями можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы (https://investmoscow.ru/).