РИАМО - 18 июн. Компании в Подмосковье, оказывающие услуги по трудоустройству, подбору персонала, бухгалтерскому учету и аудиту, консультированию по вопросам управления, рекламной деятельности, аренды и лизинга, должны уведомить о возобновлении работы региональное министерство инвестиций, промышленности и науки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стандарт организации работы и форма уведомления размещены на Инвестпортале Подмосковья. Это позволит проводить мониторинг выполнения организациями необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

«Все больше компаний возобновляет свою работу, но очень важно позаботиться о здоровье и безопасности как сотрудников, так и клиентов. Среди ключевых требований: контроль температуры тела присутствующих в офисе, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, обеспечение средствами индивидуальной защиты, использование бактерицидных ламп», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Копию уведомления необходимо предоставить в администрацию того муниципального образования, где ведется предпринимательская деятельность.

Соблюдение стандарта организации работы будут проверять сотрудники Мининвеста Московской области и органов местного самоуправления.