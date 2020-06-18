РИАМО - 18 июн. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подготовил новый приказ, согласно которому перевозчики должны обеспечить водителей такси масками и перчатками, также водители должны дезинфицировать машину после каждой поездки, говорится в сообщении пресс-службы департамента.



Это необходимо делать согласно новым требованиям Роспотребнадзора.



«Все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа, ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции», - говорится в сообщении.



Маски и перчатки следует выдавать водителям раз в три часа.



Также каждые 15 дней нужно проводить анализы на коронавирус не менее чем у 10% списочного состава водителей.



Ежедневно перед работой водителям будут измерять температуру тела. Если она повышена или есть признаки заболевания, работников будут временно отстранять от управления автомобилем.



Результаты проверок будут предоставлять в ЕРНИС.



Требования должны соблюдать в связи с новым указом мэра Москвы об этапах снятия режима ограничений.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.