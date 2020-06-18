РИАМО - 18 июн. На территории СНТ «Маяк» Талдомского городского округа после проливных дождей остаются подтопленными 10 приусадебных участков, все остальные подтопленные территории осушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье продолжается ликвидация последствий подтоплений, вызванных обильными осадками в конце весны.

«В трех муниципальных образованиях (трех СНТ) остаются подтопленными 10 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

Все они находятся на территории Талдомского городского округа в СНТ «Маяк». В четверг на территории Московской области новых потоплений не произошло.

С 29 мая по 18 июня в 27 муниципальных образованиях от воды освободили 1938 приусадебных участков. За этот период откачали 48,58 тысячи кубических метров воды.

В конце мая на Московскую область обрушились рекордные ливни, дожди продолжились и в начале июня. В результате ряд территорий в регионе оказался затоплен.