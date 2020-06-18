РИАМО - 18 июн. В Подмосковье правообладателям земельных участков вынесли штрафы на сумму более чем 22 миллиона рублей за нарушение земельного законодательства, популярным нарушением является неиспользование земель, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

С начала 2020 года муниципальные земельные контролеры осмотрели около 8 тысяч земельных участков в Подмосковье площадью более 177 тысяч гектаров, несмотря на перерыв в работе муниципального земельного контроля из-за пандемии коронавируса.

«По результатам выявленных ранее нарушений были проведены проверки более 1,1 тысячи участков площадью 2,1 тысячи гектаров. Сумма штрафов, вынесенная правообладателям земельных участков за нарушение земельного законодательства, превысила 22 миллиона рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, работа земельных инспекторов важна, поскольку контрольно-надзорные мероприятия позволяют следить за использованием земли на территории региона. Благодаря этой работе удается предупреждать пожароопасную ситуацию и причинение вреда здоровью людей.

Одним из самых частых нарушений земельного законодательства является неиспользование земель, которое влечет за собой зарастание сорной травой и кустарником, а также распространение борщевика.

С 1 июня деятельность муниципального земельного контроля возобновилась с некоторыми изменениями. Из-за пандемии Covid-19 плановые проверки юридических лиц отменили до конца года, а внеплановые проверки юрлиц будут происходить по согласованию с прокуратурой и только при наличии угрозы или факта причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В текущем году согласование прокуратуры понадобится для проверок исполнения предписаний, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом для физических лиц процедура муниципального земельного контроля не изменилась.

До конца года земельный контроль планирует провести осмотр 33 тысяч участков.