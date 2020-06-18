РИАМО - 18 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности местной жительницы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Известно, что 5 июня мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Астрадамской в Москве, под угрозой убийства, изнасиловал знакомую и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1983 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников», - сказала Иванова.