РИАМО - 18 июн. Полицейские в столице задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений пассажиру метрополитена, преступление было совершено в ходе ссоры, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 56-летнего мужчину по подозрению в нанесении побоев пассажиру метро», – сказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Она добавила, что в отделение полиции обратился 57-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что в вагоне электропоезда Калужско-Рижской линии метро между ним и неизвестным гражданином возник словесный конфликт. В результате незнакомец распылил в лицо потерпевшего неизвестное вещество и скрылся.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Медведково». В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает», – подчеркнула Гузь.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 116 УК РФ (побои). В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.