РИАМО - 19 июн. Приокско-Террасный заповедник в Серпухове в пятницу запустит всероссийскую акцию по уборке мусора в местах для отдыха в честь своего 75-летия, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сегодня мусор появляется даже в самых отдаленных заповедных уголках нашей страны и планеты. Бытовые отходы попадают в природу из городов, окон автомобилей и остаются на туристических стоянках. <…> Проявляя заботу об окружающей среде, человек постепенно осознает, что вся природа — это его дом и здесь тоже нужно убираться», – сказала исполняющая обязанности директора заповедника Светлана Родионова.

Она добавила, что сотрудники заповедника хотят поделиться своими знаниями и опытом по защите окружающей среды. За счет этого появится все больше экологически сознательных и грамотных граждан.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо собрать мусор на территории постоянных прогулок либо в местах, выбранных для отдыха на природе. Нужно сфотографировать место до и после уборки. Затем необходимо поделиться снимками в соцсетях с хештегом #подарокдляприроды.

Акция продлится два месяца. Организаторы будут следить за работой волонтеров по всей стране. Самые активные участники получат памятные подарки от заповедника, а победителю предоставят право назвать детеныша зубра, который родился в Приокско-Террасном заповеднике. В августе пройдет торжественное вручение наград при участии представителей Минприроды РФ.

Приокско-Террасный заповедник — один из самых маленьких заповедников России. На площади менее 5 тысяч гектаров обитают 151 вид птиц и 57 видов диких млекопитающих. В пятницу заповеднику исполняется 75 лет.

Волонтерское движение стартовало в заповеднике пять лет назад. За это время он стал лидером по реализованным проектам. Число добровольцев, которые помогают Приокско-Террасному заповеднику, составляет свыше 4,5 тысяч.