РИАМО - 18 июн. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения семилетнего ребенка на пьяного отца с ножом в Дмитровском округе, сообщается на сайте СК РФ.

16 июня в одной из квартир в Дмитровском округе 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу. На крики женщины о помощи прибежал семилетний сын пары. Мальчик ножом нанес отцу проникающее ранение спины, чтобы защитить мать.

«Мужчина избивал жену на глазах ребенка. Как сообщают СМИ, в семье длительный <...> конфликт», – говорится в сообщении.

В Главном Следственном управлении СК России по Подмосковью организовали доследственную проверку.

Как сообщила РИАМО детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, семья характеризовалась как положительная. Мать была активисткой в родительском школьном совете.