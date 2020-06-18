РИАМО - 18 июн. Московские школьники в последнее время все чаще стали отдавать предпочтение медицинским вузам при выборе будущей специальности, так, в 2020 году для тех, кто в дальнейшем хочет поступить в медицинские вузы, организовали «Медицинские субботы», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

С 2015 года в столичных школах открыты медицинские классы. Партнерами этих учреждений образования являются Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городские учреждения здравоохранения. Сейчас количество обучающихся в медицинских классах более чем в два раза выше, чем пять лет назад.

«Сегодня такие классы открыты в 71 московской школе, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тысячи старшеклассников. Школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Также ребята учатся оказывать первую помощь: накладывать перевязки и делать искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. В их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центрах», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За время учебы в школе ученики проходят профессиональное обучение в колледжах, подведомственных столичному департаменту здравоохранения, по специальностям «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Медицинский регистратор». Сейчас по профессиональным программам в медколледжах обучается почти 2,5 тысячи школьников.

В этом году для тех, кто в дальнейшем хочет поступить в медицинские вузы, организовали «Медицинские субботы» - занятия в рамках большого образовательного проекта «Субботы московского школьника».

Занятия ведут практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов. На них школьники могут познакомиться с уникальными медицинскими специальностями, современными разработками в этой сфере.

Ученики медицинских классов выполняют проекты и исследования по актуальным направлениям современной медицины не только в школьных лабораториях, но и на кафедрах вузов и научных организаций.