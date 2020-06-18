РИАМО – 18 июн. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что Россия может избежать второй волны коронавирусной инфекции при условии соблюдения мер по нераспространению вируса, сообщает Nation News.

«Коронавирус является респираторным заболеванием, всплески которого ежегодно наблюдаются в холодное время года. Однако россияне могут избежать повторного всплеска заболеваний, если будут пользоваться средствами индивидуальной защиты», – сказала Голикова.

Она добавила, что избежать второй волны будет возможно, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и другие меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

За все время в России выявили 561 091 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 313 963 человека.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.