РИАМО - 18 июн. В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа открывают мясоперерабатывающее предприятие «СК Евразия», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проектная производственная мощность нового предприятия по переработке мясной продукции будет составлять до 5 тонн в смену.

«В настоящее время государственной ветеринарной службой министерства уже проведены мероприятия с целью подтверждения соответствия «СК Евразия» ветеринарно-санитарным требованиям при ввозе, хранении, переработке и реализации мясного сырья, выработки мясных полуфабрикатов и кулинарной продукции», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Ветеринарные специалисты осуществляют контроль как при постройке производственных помещений и различных других сооружений, так и в процессе поставки и обработки мяса.

При этом самые высокие санитарные требования предъявляют к устройству цеха первичной переработки, в котором производятся убой животных и разделка туш. А также к оборудованию цехов и водоснабжению, дезинфекции и личной гигиене сотрудников.

«Благодаря строгому контролю с начала года в Подмосковье не допущено в реализацию около 600 тонн некачественной продукции», - сказал Разин.

В Московской области работает 263 мясоперерабатывающих предприятия с общим оборотом около 1 миллиона тонн сырья и готовой продукции.