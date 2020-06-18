РИАМО – 18 июн. В случае смертельного происшествия нельзя делать никаких исключений для известных или влиятельных людей, это касается и ситуации с ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и для бизнесменов, и для губернаторов, и министров. Вот давайте из этого исходить», — сказал Володин в интервью изданию Газета.ru.

По его словам, ДТП с Ефремовым подпадает под действие принятого год назад закона, ужесточающего уголовную ответственность за гибель людей по вине пьяного водителя. Володин подчеркнул, что закон позволил сократить число погибших в таких авариях на 35%.

«За год попросил, чтобы была аналитика, она абсолютно положительная и говорит о том, что закон правильно принят. На 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, на 11,5% сократилось количество пострадавших людей от пьяных наездов, количество травмированных граждан сократилось, и это результат как раз принятия закона, ужесточающего ответственность за пьяную езду, если только это повлекло жертвы», — отметил Володин.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые ранения, в результате чего он умер в больнице.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание. В настоящий момент артист находится под домашним арестом.