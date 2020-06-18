РИАМО - 18 июн. В городском округе Серпухов прошел финальный четвертый этап восьмого областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, участникам дали час на выполнение трех заданий, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В связи с эпидемиологической обстановкой наш чемпионат проходил в режиме видеоконференции, в котором приняли участие жители старшего поколения из 14 муниципальных образований», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

За победу в четвертом этапе боролись жители из Зарайска, Домодедова, Одинцова, Клина, Серпухова, Химок, Ступина, Каширы, Коломны, Красногорска, Мытищ, Раменского, Черноголовки и Шатуры.

Участникам дали час на выполнение трех заданий. По итогам определили победителей в двух номинациях.

В номинации «Уверенный пользователь» победили: Александр Игнатьев из Черноголовки (1 место), Маргарита Сорочьева из Клина (2 место), Сергей Егоров из Волоколамска (3 место).

В номинации «Начинающий пользователь» победили: Алла Беша из Клина (1 место), Ирина Белякова из Химок (2 место), Наталья Теплова из Звенигорода (3 место).

Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится в Московской области ежегодно для привлечения граждан старшего возраста к активному участию в современной жизни общества и пользованию современными информационными технологиями. Чемпионат проходит в четыре этапа: муниципальный, два областных этапа, финальный.