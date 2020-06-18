РИАМО - 18 июн. В отношении начальника котельной жилищно-коммунальной службы №25-5 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Али Дадашева прекратили уголовное дело, Дадашева обвиняли в фиктивном трудоустройстве, говорится в сообщении пресс-службы Военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Дадашев обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следствием и судом установлено, что Дадашев в период с октября 2017 года по август 2018 года оказал содействие в фиктивном трудоустройстве во вверенную ему котельную гражданки, после чего подавал ложные сведения о фактическом исполнении ею трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

Зарплату, которая начислялась этой гражданке, Дадашев передавал другим подчиненным в качестве дополнительного стимулирования. Своими действиями Дадашев причинил ущерб государству на сумму в 116 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый в полном объеме погасил причиненный ущерб, что позволило Сергиево-Посадскому городскому суду принять решение о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.