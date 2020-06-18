РИАМО - 18 июн. В четверг на территории Одинцовской поликлиники №1 для медработников с концертом выступили популярные российские исполнители, артисты представили новые композиции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Среди звезд эстрады выступили: Анжелика Агурбаш, Денис Майданов, хор «Сопрано Турецкого» и Ivan. Певцы выступили с любимыми и всем известными хитами, а также представили новые музыкальные композиции.

«В этом году праздник особенный. Потому что сейчас главные герои планеты Земля — врачи и медсестры. Низкий вам поклон за тяжелый труд, за риск, за профессионализм, за тысячи спасенных жизней», – сказал глава округа Андрей Иванов.

По его словам, в 2020 году День медика приобрел особый смысл, поскольку благодаря огромному труду врачей округ стал постепенно возвращаться к нормальной жизни после пандемии Covid-19.

Майданов пожелал всем врачам «хронического здоровья» и исполнил свою знаменитую песню «36,6».

День медицинского работника традиционно отмечается в России каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21-е число. Официально этот день отмечают в стране уже 40 лет. Праздник объединяет медсестер, врачей, санитаров, акушерок и фельдшеров, которые ежедневно спасают жизни людей.