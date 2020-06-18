РИАМО – 18 июн. Федеральная антимонопольная служба разбирается, в связи с чем выросли биржевые цены на бензин Аи-95, сообщает Газета.ru.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95, мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу», – говорится в сообщении ФАС.

В случае сговора виновных ждут антимонопольные и уголовные санкции.

Ранее цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже побила рекорд за всю историю наблюдений, достигнув 56,75 тысячи рублей за тонну.