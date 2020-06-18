РИАМО – 18 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что если решение суда по блокировке мессенджера Telegram не может быть исполнено, то его нужно изменить, сообщает Газета.ru.

Ранее Роскомнадзор объявил, что снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram на территории РФ.

«Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А, если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит, должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — сказал Володин.

При этом спикер нижней палаты российского парламента отметил, что сам следит за публикациями в Telegram через обзоры, которые готовят для него помощники. В то же время он подчеркнул, что для общения с избирателями предпочитает пользоваться социальной сетью Instagram.