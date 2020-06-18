РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Жители подмосковного Подольска, потерявшие работу, получат дополнительные выплаты, сообщил «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности заместителя подольского городского прокурора Павел Коваленко.

«Правительство РФ вводит дополнительные меры поддержки безработных. В частности, гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины пособия по безработице, такое пособие за май-июль 2020 года устанавливается в размере 4500 рублей. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года», - сказал Коваленко.

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Лицам, признанным безработными и утратившим после 1 марта 2020 года право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года, в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.