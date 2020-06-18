РИАМО – 18 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с начала пандемии тесты на новую коронавирусную инфекцию или на антитела к ней дали положительный результат более чем у 30 депутатов, сообщает Газета.ru.

«Если взять и суммировать тех, кто болеет, у кого уже найдены антитела, то будет более 30 депутатов. Повыше процент, чем по стране, получается», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы не могут соблюдать режим самоизоляции, потому что им нужно выполнять свои обязанности, в том числе принимать избирателей, выезжать в регионы.

«Все-таки депутат в любом случае едет к себе в регион, значит, летит самолетом, поездом, добирается машиной. Это, как бы кто ни говорил, но общение. А раз общение, то потенциально он может заразиться, что и происходит», — рассказал Володин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.