РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для российских граждан с высокими доходами, он отметил, что сейчас обсуждаются различные антикризисные меры, сообщает Газета.ru.

По словам Пескова, эксперты обмениваются мнениями о возможных антикризисных мерах, а также мерах по стимулированию экономического развития и поддержки пострадавших отраслей России.

«В рамках этого обмена высказываются самые разные точки зрения, в том числе и эта. Пока окончательных решений не принималось», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кабинете министров обсуждался вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 миллионов рублей в год. Якобы правительство РФ планировало повысить НДФЛ для состоятельных граждан до 15%.