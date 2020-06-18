РИАМО – 18 июн. Новое образование хотели бы получить 68% россиян, при этом 46% респондентов отметили, что хотели бы получить новое образование, чтобы освоить другую профессию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Опрос проведен сервисом «Работа.ру». В нем приняли участие 2,1 тысячи россиян старше 18 лет. Согласно результатам исследования, усовершенствовать свои навыки в имеющейся профессии хотели бы 22% россиян.

«Треть выразивших желание получить новое образование готовы поступить в вузы на заочное отделение, очную форму обучения выбрали бы 17% респондентов. Кроме того, 29% опрошенных хотели бы получить навыки на тренингах специалистов, образованию в онлайн-университетах отдают предпочтение 18% россиян», - говорится в сообщении.

При этом каждый пятый россиянин не заинтересован в получении нового образования, а 12% сообщили, что уже получили дополнительное образование.