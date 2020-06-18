РИАМО - 18 июн. Число автомобилей на дорогах Московской области продолжает расти, за последние три дня по ним проехало порядка 7,3 миллиона машин, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По сравнению с аналогичным периодом в мае число транспорта выросло на 22%, а, в сравнении с серединой апреля, увеличилось на 48%. Предположительно, текущая неделя станет самой загруженной с начала года.

«Сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Домодедовском шоссе в Домодедове, на трассе А-105 в районе деревни Коробово, на Октябрьском проспекте в Люберцах, на Носовихинском шоссе в Реутове, на Щелковском шоссе в Балашихе, на Ярославском шоссе в Пушкине, на улицах Киово и Батарейной в Лобне, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД», - говорится в сообщении.

Сейчас работают переправы в селах Дединово и Ловцы городского округа Луховицы. Также в городе Коломна открыли Митяевский мост.



Прежде движение на переправах и мостах на юго-востоке области ограничили из-за значительного повышения уровня воды.