РИАМО - 18 июн. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области одобрило бизнес-план компании «Айдилс Нет» для реализации инвестиционного проекта в особой экономической зоне «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Компания была привлечена в новый Инновационно-технологический центр (ИТЦ) ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект резидента составят более 10 миллионов рублей. Полностью готовая инфраструктура ИТЦ позволит «Айдилс Нет» быстро организовать свою работу. Также предприниматели могут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые действуют для резидентов ОЭЗ», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Айдилс Нет» будет разрабатывать на территории ОЭЗ «Дубна» цифровой сервис для проведения сделок по продаже малого и среднего бизнеса.

Особенность разрабатываемого программного обеспечения заключается в цифровом подходе к поиску инвесторов.