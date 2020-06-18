РИАМО - 18 июн. Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал сержанта Алексея Кленченко, который избил своих подчиненных, решив, что они отказались исполнять его приказ, говорится в сообщении пресс-службы Военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

«Доказательства, собранные Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону, признаны Солнечногорским гарнизонным военным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении военнослужащего войсковой части 32516, сержанта Алексея Кленченко», — говорится в сообщении.

Он обвинялся в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия.

Следствие и суд установили, что 17 января 2020 года Кленченко сопровождал личный состав подчиненного ему подразделения от места несения службы в баню. Сержант услышал разговоры военнослужащих и в воспитательных целях подал команду бегом вернуться к месту несения службы. Трое рядовых эту команду не услышали. Тогда Кленченко, решив, что рядовые специально отказались исполнять его приказ, нанес им по одному удару кулаком в грудь.

Кленченко признан виновным в инкриминируемом деянии, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.