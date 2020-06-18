РИАМО - 18 июн. Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал сержанта Алексея Кленченко, который избил своих подчиненных, решив, что они отказались исполнять его приказ, говорится в сообщении пресс-службы Военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.
Он обвинялся в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия.
Следствие и суд установили, что 17 января 2020 года Кленченко сопровождал личный состав подчиненного ему подразделения от места несения службы в баню. Сержант услышал разговоры военнослужащих и в воспитательных целях подал команду бегом вернуться к месту несения службы. Трое рядовых эту команду не услышали. Тогда Кленченко, решив, что рядовые специально отказались исполнять его приказ, нанес им по одному удару кулаком в грудь.
Кленченко признан виновным в инкриминируемом деянии, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
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