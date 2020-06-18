РИАМО - 18 июн. В городском округе Лобня планируют реконструировать здание магазина, архитектурно-градостроительный облик одобрен Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здание расположено по адресу: улица Ленина, дом №2А. Проектировщиком является ООО ПСК «Азурит».

«Реконструируемый объект представляет собой двухэтажное здание, многоугольный в плане объем, площадью порядка 1,1 тысячи квадратных метров. В здании разместятся торговые помещения с бытовыми, техническими и служебными помещениями», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на первом этаже расположатся универсальные торговые зоны, на втором – специализированные непродовольственные предприятия торговли.

Проект предусматривает зонирование в соответствии с функциональностью: зоны входа-выхода, торгового зала, помещения предпродажной подготовки.

Фасады здания запроектированы как вентилируемые. Они облицованы керамическими терракотовыми плитами на металлической подсистеме. Визуальную легкость объекту придаст витражное остекление на первом и втором этажах. На фасадах предусмотрены места для размещения информационных и навигационных конструкций.

Реконструируемое здание магазина находится на расстоянии 50 метров от ближайшей остановки общественного транспорта и железнодорожной станции Лобня. Пешеходная доступность до здания обеспечена существующими пешеходными тротуарами. Предусмотрена установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, велопарковки.