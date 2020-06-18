РИАМО – 18 июн. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту гибели женщины в районе железнодорожной станции Жаворонки в Одинцовском городском округе, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на Белорусском направлении Московской железной дороги.

«По предварительным данным, сегодня (18 июня – ред.) примерно в 12:06 женщина 1941 года рождения при попытке перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе остановочного пункта Жаворонки была травмирована проходящим электропоездом сообщением «Голицыно – Дубна», – говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. По данным СМИ, погибшей была заслуженная артистка РФ Галина Дашевская, известная по фильму «Белое солнце пустыни».

Следствие организовало комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.