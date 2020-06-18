РИАМО - 18 июн. До 27 июня, придя на прогулку в Парк Горького в Москве, можно принять участие в молодежной акции «Спасибо врачам» и выразить благодарность медикам, помогающим бороться с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В партерной части парка установлены два арт-объекта. Один из них расположен у Андреевского моста и представляет собой большое сердце. Всем желающим волонтеры раздают открытки, на которых можно оставить добрые слова и пожелания работникам столичных больниц и поликлиник, и опустить их затем в копилку-сердце – сделать это можно до 20 июня. Уже 21-го, в День медика, все открытки передадут сотрудникам медучреждений», - говорится в сообщении.



Еще один арт-объект – брендированное зеркало с фигурами врачей – простоит у Голицынского пруда до 27 июня. Посетителей приглашают фотографироваться на его фоне и публиковать фото в социальных сетях – тоже со словами благодарности.

Акцию организовал комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.