РИАМО - 18 июн. Количество рабочих на стройплощадке ЖК «Терлецкий парк» к 1 июля увеличат в четыре раза, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас на объекте готовят фундаменты под башенные краны. Для кранов №1 и №2 площадки уже готовы, для кранов №3 и №4 подготовят до конца следующей недели.

«На следующей неделе мы также планируем смонтировать башенные краны №1 и №2», - сказал генеральный директор компании-застройщика Владимир Егоров.

К 1 июля 2020 года на стройплощадке ЖК «Терлецкий парк» городской застройщик планирует задействовать до 200 рабочих.

ЖК «Терлецкий парк» начали строить в 2004 году. Разрешение на строительство объекта продлено до 14 ноября 2022 года.