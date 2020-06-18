РИАМО - 18 июн. Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал майора Дениса Нургалиева за сокрытие преступления, совершенного его подчиненным, и за то, что майор лишил другого своего подчиненного права на своевременную медпомощь, говорится в сообщении пресс-службы Военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

«Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону, признаны Солнечногорским гарнизонным военным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 32516, майору Денису Нургалиеву», — говорится в сообщении.

Нургалиев обвинялся в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Следствие и суд установили, что 13 августа 2019 года рядовой, подчиненный Нургалиева, выбил 21 зуб своему сослуживцу. Однако о том, что рядовой совершил преступление, органы следствия узнали только 3 сентября, так как Нургалиев скрыл этот факт от вышестоящего начальства.

Более того, майор запретил пострадавшему рядовому посещать медицинский пункт, тем самым лишил его права на получение квалифицированной медицинской помощи и подверг здоровье подчиненного опасности. Затем Нургалиев организовал обследование пострадавшего в частной стоматологической клинике, а, узнав стоимость лечения, собрал денежные средства с подчиненных военнослужащих.

Нургалиева признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Рядовой, устроивший драку, 16 декабря 2019 года был признан виновным, ему назначили наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком на 6 месяцев.