РИАМО - 18 июн. Бывшая заведующая одного из детских садов в Солнечногорске получила два года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей за мошенничество и служебный подлог, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Известно, что с сентября 2017 по сентябрь 2019 года 50-летняя обвиняемая, занимая должность заведующей одного из детских садов, вносила заведомо ложные сведения в табели рабочего времени.

«Таким образом, она присвоила заработную плату сотрудника учреждения, который фактически не исполнял свои обязанности. В результате совершенного преступления администрации городского округа Солнечногорск был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила причиненный ущерб.