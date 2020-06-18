РИАМО - 18 июн. Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для школы №1579 в столичном районе Москворечье-Сабурово, в здании которой проведут капремонт, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Школа располагается по адресу: улица Москворечье, дом №39.

«Здание школы на улице Москворечье, для ремонта которого нашими экспертами был утвержден проект работ, кирпичное, пятиэтажное, с примыкающим к нему одноэтажным спортзалом, было возведено в 1961 году. Школа рассчитана на 16 классов, вмещающих 400 учащихся», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что сейчас в Москве активно возводят детские сады и школы. Это делают не только на бюджетные деньги, но и за счет инвесторов.

В школе отремонтируют кровлю, ведущую на нее наружную пожарную лестницу, очистят фасад от старой краски, обновят кирпичную кладку и облицовку наружных стен клинкерной плиткой с дополнительным утеплением.

Также рабочие оштукатурят и покрасят стены.