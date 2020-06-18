РИАМО - 18 июн. Проходка правого перегонного тоннеля между станциями метро «Сокольники» и «Рижская» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии завершена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Протяженность тоннеля составляет 2,25 километра. Проходку вели с помощью 6-метрового тоннелепроходческого комплекса «София» на глубине от 25 до 45 метров. Щит завершил проходку в уникальной круглой монтажно-щитовой камере глубиной 45 метров, расположенной вблизи Рижской эстакады Третьего транспортного кольца перед станцией «Рижская».

«В настоящее время на станции «Сокольники» ведется устройство монолитных конструкций платформенного участка станционного комплекса, первого и второго вестибюлей, на «Рижской» - проходка горным способом подходных выработок и сооружение основных конструкций станции», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Во время проходки на железнодорожные пути были установлены страховочные пакеты, а также велся геодезический мониторинг за объектами инфраструктуры МЖД.

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро является одним из самых сложных ввиду непростых гидрогеологических условий. Здесь возводятся станции как мелкого, так и глубокого заложения, с которых можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую ветки метро.