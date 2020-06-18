РИАМО – 18 июн. Утром в четверг на маршрутах подмосковного общественного транспорта общее число пассажиров было на 28% больше по сравнению с 11 июня, пассажиры совершили 424 тысячи поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ежедневно по мере смягчения ограничительных мер пассажиропоток в общественном транспорте региона растет.

«По сравнению с началом марта в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 45%. При этом число школьников в автобусах области сократилось на 93%, а льготных категорий граждан – на 44%», – говорится в сообщении.

С начала недели общественный транспорт региона работает по расписанию рабочего дня.

В общественных местах по-прежнему необходимо обязательно носить медицинские маски. Приобрести индивидуальные средства защиты можно в салоне автобуса у водителя или на автостанции.