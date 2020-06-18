РИАМО - 18 июн. Московский городской суд направил на новое рассмотрение дело по административному иску активистки Алены Поповой и политика Владимира Милова, которые требуют признать систему распознавания лиц с помощью видеонаблюдения незаконной, сообщил в четверг сотрудник пресс-службы суда.

«Апелляционным определением Московского городского суда отменено определение Тверского районного суда города Москвы в части прекращения производства по административному делу по административному исковому заявлению Милова, дело подлежит направлению на новое рассмотрение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в части требований активистки Алены Поповой определение Тверского районного суда оставлено без изменения.

Истцы считают, что технология распознавания лиц, которую применяют в Москве, незаконна, потому что персональные данные собираются без согласия граждан.