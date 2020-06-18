РИАМО - 18 июн. В текущем году АО «Мособлэнерго» планирует отремонтировать в Истре 19 энергообъектов, это сделают в рамках программы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Истринское производственное отделение также планирует выполнить капремонт линий электропередачи общей протяженностью 6 километров.



«Эти линии расположены в поселках Снегири и Нахабино, деревне Ленино, городе Дедовске на улицах Парковая, Революционная, Краснофлотская и городе Истре на улице Московская», - говорится в сообщении.



Помимо этого, в рамках программы капитального ремонта проведут расчистку трасс воздушных линий электропередачи от кустов и деревьев. Так, работники Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят несколько участков общей площадью 9,5 гектара в Дедовске.



В этом году компания реализует в Истре инвестиционную программу. По ней проведут перенос кабельной линии и построят трансформаторную подстанцию, чтобы подключить к сети электроснабжения энергопринимающие устройства школы в поселке Глебовский.

Также в рамках инвестиционной программы планируют реконструировать две существующих линии электропередачи, идущих от трансформаторной подстанции №111. Объект расположен в Дедовске на улице Энергетиков, 1/1. Работы проведутся для подключения к сети электроснабжения энергопринимающих устройств АО «Истринская теплосеть».