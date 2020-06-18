РИАМО - 18 июн. В ходе обследования проектируемого памятника природы «Баулинский лес» в Раменском городском округе специалисты подтвердили обитание здесь редкого вида пресмыкающихся — веретеницы ломкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Веретеница занесена в Красную книгу Подмосковья со второй категорией редкости. Это вид, сокращающийся в численности. Его редкость связана с сокращением подходящих местообитаний – светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком.

«Веретеница на первый взгляд напоминает змею из-за длинного, гибкого тела и отсутствия конечностей (название восходит к слову «веретено» из-за характерного строения тела ящерицы). Как и многие другие представители этой группы, веретеница в случае опасности оставляет в зубах врага хвост, спасаясь сама. Из-за этой особенности как бы разламываться надвое, откидывая хвост, она и называется ломкой», - говорится в сообщении.

Это животное безобидно, оно ведет скрытный образ жизни, питаясь насекомыми и другими беспозвоночными, живущими в лесной подстилке. Веретеница имеет маленькие слабые челюсти, которыми она не может укусить человека.

Из-за скрытности и преимущественно ночной активности она встречается крайне редко. По всей Московской области зафиксировано всего несколько местообитаний данного вида. В прошлом году обитание веретеницы было впервые зафиксировано в Щелкове на территории заказника «Душоновские болота».

На сегодняшний день проект постановления правительства Московской области об организации памятника природы «Баулинский лес» находится на согласовании. Ожидается, что особо охраняемая природная территория будет организована и поставлена на кадастровый учет до конца года.