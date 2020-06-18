РИАМО - 18 июн. С 29 июня по 1 ноября по выходным и праздничным дням столичным автомобилистам запретят передвигаться от дома №12, строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион», говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным до 1 ноября.

«Запрет действует с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 06:00 утра следующего рабочего дня. В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы», – говорится в сообщении.

Данный участок набережной станет одной из самых привлекательных зон отдыха для пешеходов – жителей и гостей столицы.

Первый раз набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.