РИАМО - 18 июн. В подмосковном Видном на Советском проезде в рамках инициативного бюджетирования к концу 2020 года установят двухуровневую игровую площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

«На первом уровне будут расположены качели, батуты, мини-огород, песочница, небольшое футбольное поле. На втором - полоса препятствий, веревочный маршрут на опорах и многое другое. Площадка рассчитана на детей в возрасте от двух до 12 лет», - говорится в сообщении.

Площадку по периметру будет украшать микс из полевых цветов и злаковых трав.

Ожидается, что открытие данного объекта станет важным событием для горожан. Они получат возможность интересно и с пользой проводить время с детьми на свежем воздухе. Площадка будет установлена у дома номер 4 на Советском проезде.

Инициативное бюджетирование – это реализация проектов, предложенных жителями и направленных на улучшение качества жизни на территории своего города, поселка, или микрорайона. Оно основано на принципах софинансирования с обязательным привлечением денежных средств населения.

В Видном новую площадку установят по итогам голосования за проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет» на портале «Добродел».