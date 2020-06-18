РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили еще 15 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1 172 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 667 случаев коронавируса.

«В Щелкове за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 172 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 52 083 случая коронавируса. Скончался 751 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 20 355 человек.

Жителям региона настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Также необходимо надевать медицинскую маску в общественных местах.