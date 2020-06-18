РИАМО - 18 июн. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента со стрельбой в московской квартире, сообщается на сайте СК РФ.

В четверг в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями.

«Журналисты рассказали о происшествии в Москве, в ходе которого мужчина угрожал стрельбой в квартире. Когда оперативная группа прибыла на место, в квартире были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчины, двух женщин и малолетнего ребенка», – говорится в сообщении.

ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства.

Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о проведенных следственных действиях в рамках уголовного дела и принятых мерах в ходе доследственных проверок.

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