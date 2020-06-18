РИАМО - 18 июн. Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры на улице Приорова, где открыли стрельбу, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

На видеозаписи видно, как следователь осматривает место происшествия и оружие, из которого, вероятно, велась стрельба.

На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.

По информации СК, в результате стрельбы в квартире жилого дома на улице Приорова в Москве погибли четыре человека - две женщины, мужчина и ребенок. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Проводится расследование.

Видео с места стрельбы в квартире в Москве>>