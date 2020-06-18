РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Подольский городской суд лишил свободы на два года водителя, который на тягаче с полуприцепом выехал на красный свет и сбил легковой автомобиль, пассажирка которого погибла, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

В микрорайоне Климовк Подольска водитель управлял автопоездом из седельного тягача марки Volvo FH12 и полуприцепа WECON и попал в ДТП. Он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21074, который двигался на зеленый сигнал. В результате столкновения водитель ВАЗ 21074 получил травмы грудной клетки, головы, перелом позвоночника, причинившие тяжкий вред здоровью, а пассажирка получила травмы головы, шеи, туловища и конечностей, несовместимые с жизнью.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другому). Подольский суд 15 июня 2020 года назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев», - сказал Федоров.

Водители обоих транспортных средств на момент ДТП были трезвыми.