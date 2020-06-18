РИАМО - 18 июн. В четверг в столице был побит рекорд по суточному количеству осадков, к 18:00 на ВДНХ выпало 37 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Восемнадцатого июня синоптики ждали рекорда по температуре, но он не состоялся, остался за XIX веком. Но 18 июня 2020 года все же войдет в метеорологическую летопись как самый дождливый день», – говорится в сообщении.

Был побит рекорд 1928 года с суточной нормой осадков в 27,4 миллиметра.

В столице с начала месяца выпало 123 миллиметра осадков, или 164% от месячной нормы.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды до 19 июня из-за сильной жары.